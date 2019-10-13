Вашингтон, 13 октября, 2019, 16:55 — ИА Регнум. В сети появились первые кадры со съемок сиквела ленты «Отряд самоубийц 2», об этом 11 октября сообщает издание Just Jared.

Цитата из к/ф «Отряд Самоубийц». реж Дэвид Эйер. 2016. США

На снимках видны актеры, задействованные в проекте — Майкл Рукер, Флула Борг, Натан Филлион и Пит Дэвидсон. Режиссером картины выступил создатель «Стражей Галактики» Джеймс Ганн.

Все перечисленные артисты не были задействованы в первом фильме. Из прежнего актерского состава остался лишь Джей Кортни, исполнивший роль Бумеранга.

Напомним, выход «Отряда самоубийц» в широкий прокат запланирован на август 2021 года, первый фильм увидел свет в 2016 году.