Пермь, 13 октября, 2019, 16:14 — ИА Регнум. Известный актер театра и кино Евгений Дятлов поделился эмоциями от совместного концерта с академическим хором «Млада» в Перми, об этом 13 октября он рассказал на своей странице в социальной сети Instagram.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Евгений Дятлов

«Пермь! Я в таком восторге, что не передать! Это профи! Это Уровень!», — написал Дятлов после выступления.

На сцене звучали известные эстрадные композиции, созданные советскими и зарубежными авторами. В зале дворца культуры имени Солдатова наблюдался аншлаг, билеты были раскуплены за месяц до концерта.

«Около года назад на одном из праздничных концертов в Перми нам предстояло исполнить совместный номер с Евгением Дятловым. С первых нот стало понятно, что мы музыкально совпадаем, «звучим в унисон», — рассказали в пресс-службе «Млады» о том, как появилась идея совместного проекта.

Напомним, Евгений Дятлов известный актер театра и кино, известность получил благодаря съемкам в популярных телесериалах, в частности «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург». В 2007 году удостоился звания заслуженного артиста России.