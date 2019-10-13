Москва, 13 октября, 2019, 16:02 — ИА Регнум. С 11 по 13 октября в Москве проходил четырнадцатый ежегодный московский научный фестиваль NAUKA 0+. В рамках форума состоялось более двух тысяч мероприятий, многие из которых были посвящены Международному году периодической таблицы химических элементов.

Василий Иванов ИА REGNUM Фестиваль Наука 0+

Василий Иванов ИА REGNUM Гости фестиваля

Василий Иванов ИА REGNUM Волонтеры фестиваля

Василий Иванов ИА REGNUM Стенд геологического факультета МГУ

Десятки тысяч москвичей посетили интерактивные выставки, опыты и эксперименты, лекции нобелевских лауреатов, встречи с учеными, научные шоу, интеллектуальные дискуссии. Особое впечатление на пришедших молодых любознательных людей произвели прямые телемосты с Международной космической станцией, Европейской организацией ядерных исследований ЦЕРН, арктической станцией, ядерно-инновационным кластером в Димитровграде.

Василий Иванов ИА REGNUM Ракетный двигатель

Василий Иванов ИА REGNUM Стенд факультета психологии МГУ

Василий Иванов ИА REGNUM Стенд факультета психологии МГУ

Василий Иванов ИА REGNUM Стенд высшей школы телевидения МГУ

Василий Иванов ИА REGNUM На фестивале Наука 0+

«Имениннице» — Периодической таблице Д.И.Менделеева, которая отмечает в 2019 году 150-летие — была посвящена интерактивная выставка в Фундаментальной библиотеке МГУ.

Василий Иванов ИА REGNUMм Стенд истории развития науки

Василий Иванов ИА REGNUM Стенд истории развития науки

Василий Иванов ИА REGNUM Стенд истории развития науки

Василий Иванов ИА REGNUM На фестивале Наука 0+

Василий Иванов ИА REGNUM Стенд геологического факультета МГУ

Здесь же выступили знаменитые ученные — лауреаты Нобелевской премии Дадли Хершбах, Гарольд Вармус и Томас Линдал, президент Российской академии наук Александр Сергеев, Стивен Беннер и Грэхэм Хатчингс.

Фестиваль развернулся на беспрецедентном количестве площадок — более ста: основными стали МГУ, «Экспоцентра», здание президиума РАН, где прошел слет научных блогеров, парк «Зарядье».

Василий Иванов ИА REGNUM Площадка СУНЦ МГУ кафедры биологии

Василий Иванов ИА REGNUM Площадка философского факультета

Василий Иванов ИА REGNUM Площадка философского факультета

Василий Иванов ИА REGNUM Стенд юридического факультета МГУ

Василий Иванов ИА REGNUM Стенд высшей школы перевода МГУ

Василий Иванов ИА REGNUM Стенд биологического факультета МГУ

По оценке организаторов, в 2109 году участие в фестивале науки приняли участие 1 миллион человек.