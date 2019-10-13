Москва, 13 октября, 2019, 16:02 — ИА Регнум. С 11 по 13 октября в Москве проходил четырнадцатый ежегодный московский научный фестиваль NAUKA 0+. В рамках форума состоялось более двух тысяч мероприятий, многие из которых были посвящены Международному году периодической таблицы химических элементов.

Василий Иванов ИА REGNUM
Фестиваль Наука 0+
Василий Иванов ИА REGNUM
Гости фестиваля
Василий Иванов ИА REGNUM
Волонтеры фестиваля
Василий Иванов ИА REGNUM
Стенд геологического факультета МГУ

Десятки тысяч москвичей посетили интерактивные выставки, опыты и эксперименты, лекции нобелевских лауреатов, встречи с учеными, научные шоу, интеллектуальные дискуссии. Особое впечатление на пришедших молодых любознательных людей произвели прямые телемосты с Международной космической станцией, Европейской организацией ядерных исследований ЦЕРН, арктической станцией, ядерно-инновационным кластером в Димитровграде.

Василий Иванов ИА REGNUM
Ракетный двигатель
Василий Иванов ИА REGNUM
Стенд факультета психологии МГУ
Василий Иванов ИА REGNUM
Стенд факультета психологии МГУ
Василий Иванов ИА REGNUM
Стенд высшей школы телевидения МГУ
Василий Иванов ИА REGNUM
На фестивале Наука 0+

«Имениннице» — Периодической таблице Д.И.Менделеева, которая отмечает в 2019 году 150-летие — была посвящена интерактивная выставка в Фундаментальной библиотеке МГУ.

Василий Иванов ИА REGNUMм
Стенд истории развития науки
Василий Иванов ИА REGNUM
Стенд истории развития науки
Василий Иванов ИА REGNUM
Стенд истории развития науки
Василий Иванов ИА REGNUM
На фестивале Наука 0+
Василий Иванов ИА REGNUM
Стенд геологического факультета МГУ

Здесь же выступили знаменитые ученные — лауреаты Нобелевской премии Дадли Хершбах, Гарольд Вармус и Томас Линдал, президент Российской академии наук Александр Сергеев, Стивен Беннер и Грэхэм Хатчингс.

Фестиваль развернулся на беспрецедентном количестве площадок — более ста: основными стали МГУ, «Экспоцентра», здание президиума РАН, где прошел слет научных блогеров, парк «Зарядье».

Василий Иванов ИА REGNUM
Площадка СУНЦ МГУ кафедры биологии
Василий Иванов ИА REGNUM
Площадка философского факультета
Василий Иванов ИА REGNUM
Площадка философского факультета
Василий Иванов ИА REGNUM
Стенд юридического факультета МГУ
Василий Иванов ИА REGNUM
Стенд высшей школы перевода МГУ
Василий Иванов ИА REGNUM
Стенд биологического факультета МГУ

По оценке организаторов, в 2109 году участие в фестивале науки приняли участие 1 миллион человек.