Москва, 13 октября, 2019, 15:58 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, почему российский лидер Владимир Путин предпочитает отдыхать в Российской Федерации, а не за рубежом. Об этом Песков рассказал в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин».

Kremlin.ru Владимир Путин на отдыхе в Сибири

По словам Пескова, одной из задач президента России является популяризация мест России, о существовании которых большинство граждан не знает. Также Песков напомнил, что президент ранее уже отвечал на подобные вопросы.

«Он говорил, что страна настолько необъятная и настолько красивая и богатая. Конечно, это задача президента — на своем примере популяризировать те места, о существовании которых большинство граждан, может, и не знают», — рассказал Песков.

При этом Песков рассказал, что даже на отдыхе президенту не удается избавится от рабочих дел. Это потому, что в его руках слишком много судьбоносных процессов для страны.

Что касается даров природы, которые Путин собирает на отдыхе, в частности, грибы и рыба, то он их съедает.

«Грибы — как все нормальные люди, собирают грибы, потом их едят. Там же и рыбалка была, после рыбалки потом, естественно, эту рыбу едят», — отметил Песков.