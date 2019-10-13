Москва, 13 октября, 2019, 15:44 — ИА Регнум. Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.

Nephron Злокачественная опухоль

Нобелевский лауреат Томас Линдал приехал в Россию впервые. В рамках визита он выступил с лекцией в МГУ на XIV Всероссийском фестивале Nauka 0+. В кулуарах мероприятия Линдал рассказал о причинах развития онкологических заболеваний.

Биохимик объяснил, что в большинстве случаев рак возникает вследствие процессов внутри клеток, связанных с разложением воды и появлением агрессивных форм кислорода. Эти процессы приводят к повреждениям ДНК. Механизмы репарации (восстановления) ДНК иногда дают сбой, тогда в клетках и возникают мутации, приводящие к развитию рака.

Учёный добавил, что по этой причине предотвращение возникновения рака представляется невозможным, так как кислород и вода являются неотъемлемыми составляющими жизнедеятельности организма. Поэтому медики могут только разрабатывать более совершенные лекарства, которые позволят эффективнее уничтожать злокачественные опухоли.

Также Линдал отметил, что людям следует сокращать другие факторы риска возникновения рака, не связанные с естественными процессами. Например, курильщикам стоит отказаться от табака, или хотя бы сократить количество выкуриваемых сигарет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2015 года Томас Линдал совместно с коллегами Полом Модричем и Азизом Санкаромбыл удостоен Нобелевской премии по химии за работы по изучению механизмов репарации ДНК.