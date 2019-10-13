Казань, 13 октября, 2019, 14:49 — ИА Регнум. Число граждан, зарегистрировавшихся самозанятыми в Казани, достигло 11 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии.

Маринус ван Реймерсвале. Сборщики налогов. 1542

По словам замглавы исполкома города Ильдара Шакирова, еженедельно новый налоговый статус оформляют около 500 человек.

Напомним, всего на территории Татарии число самозанятых достигло 33 тыс. человек. Общая сумма налоговых поступлений, которые перечислили в бюджет региона самозанятые, превысила 50 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, пилотными регионами, где действует особый налоговый режим для самозанятых, являются Москва, Московская область, Калужская область и Татария. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Российскую Федерацию. По ее словам, в качестве самозанятых в России зарегистрировались более 200 тыс. человек.