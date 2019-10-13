Ханты-Мансийск, 13 октября, 2019, 14:43 — ИА Регнум. Два человека погибли, ещё двое получили травмы в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Югре. Об этом 13 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия аварии

Авария произошла на 576-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск возле посёлка Салым. По предварительной информации, 59-летний водитель автомобиля Renault Logan совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом.

В результате ДТП водитель и пассажир Renault Logan скончались на месте ДТП до приезда бригады скорой помощи. Ещё двое пассажиров легкового автомобиля пострадали и были госпитализированы.

Уточняется, что автобус ехал без пассажиров, водитель перегонял его из автосалона. Сам водитель автобуса не пострадал. На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. Выясняются причины и обстоятельства ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП с автобусом ПАЗ в Уфе, в результате которого пострадали десять человек, четверо из них были госпитализированы.