Улан-Удэ, 13 октября, 2019, 14:38 — ИА Регнум. Представительница России Земфира Магомдалиева не оставила шансов сопернице в финале чемпионата мира по боксу среди женщин в Улан-Удэ. В весовой категории до 81 кг ей противостояла Элиф Гунери из Турции.

Федерация бокса России rusboxing.ru Магомедалиева не оставила ни единого шанса сопернице в финале ЧМ-2019

Однако серьёзного сопротивления оказать соперница не смогла — в ходе боя судья два раза отсчитал ей нокдаун. В результате победа российской спортсменке была присуждена единогласным решением судей. Таким образом, Земфира Магомедалиева становится чемпионкой мира.

«Я боялась, что будут проблемы с выносливостью, потому что я начала тренироваться только полгода назад после почти двухлетнего перерыва. Очень рада, что у меня все получилось. Если говорить о переходе в олимпийскую весовую категорию, то это все зависит от главного тренера команды. Если он возьмет меня, если мне будет позволять скорость, то я перейду с удовольствием», — передают её слова в Федерации бокса России.

Напомним, это уже третье золото в копилке сборной России. Как сообщало ИА REGNUM, ранее золотые медали завоевали Екатерина Пальцева в весовой категории до 48 кг и Лилия Аетбаева (51 кг). Людмила Воронцова уступила в финальном поединке спортсменке из Филиппин и стала серебряным призёром.

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