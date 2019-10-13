Москва, 13 октября, 2019, 14:31 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал причину проблем в росийско-американских отношениях. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky News Arabia.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Россия

По словам Путина, у него нет никаких претензий к президенту США Дональду Трампа из-за проблем в российско-американских отношениях. Российский лидер заявил, что в Кремле хорошо понимают, что нормализации российско-американских отношений мешает внутриполитическая обстановка в США.

«Мы знаем, что еще в ходе предыдущей предвыборной кампании он (Дональд Трамп. — ИА REGNUM) высказывался за их нормализацию. Но, к сожалению, до сих пор этого не сделано», — констатировал президент России.

На данный момент внутриполитическая обстановка в США не позволяет говорить о какой-либо нормализации российско-американских отношений. Но в любом случае Москва готова работать с Белым домом настолько, насколько власти США сами этого захотят.