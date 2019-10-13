Медынь, Калужская область, 13 октября, 2019, 13:08 — ИА Регнум. Подвигу Подольских курсантов в октябре 1941 года под Москвой, в годы Великой Отечественной войны была посвящена военно-историческая реконструкция, которая состоялась 12 октября на кинокомплексе «Военфильм-Медынь», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото военных лет Подольские курсанты перед отправкой на фронт осенью 1941 года

Несмотря на дождливую погоду, исторический праздник посетило несколько сотен человек. В программу вошли осмотр декорации к фильму «Ильинский рубеж», выставку военной техники и военно-патриотический концерт. Генеральный продюсер проекта «Ильинский рубеж» Игорь Угольников, директор музея техники Вадим Задорожный, а также молодые актеры, снимавшиеся в фильме, рассказали о съемках исторического кинополотна. Собравшимся был представлен трейлер к фильму о Подольских курсантпх, который выйдет на экраны в мае 2020 года, к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кульминацией праздника стала масштабная реконструкция событий осени 1941 года с участием военной техники и представителей Калужского военно-исторического объединения «Батальон». Мероприятие прошло в специально выстроенных в 2018 году для съемок фильма «Ильинский рубеж» декорациях оборонительного рубежа, которые и были изготовлены с максимальной исторической достоверностью. Также, с учётом всех деталей событий октября 1941 года: была вырыт и заполнен водой ров, имитирующий реку, выстроена деревня, долговременные огневые точки, насыпана часть Варшавского шоссе. В заключении участники реконструкции и зрители почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.

Напомним, три с половиной тысячи курсантов и преподавателей Подольского пехотного и артиллерийского училищ вместе с регулярными частями 43-й Красной Армии осенью 1941 года ценой своих жизней спасли Москву, преградив гитлеровским танковым колоннам путь к советской столице. Столь массового беспримерного и самоотверженного подвига молодых людей на Ильинском рубеже, мировая военная история ещё не знала.