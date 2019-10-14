Иван Шилов ИА REGNUM Это моя война

Москва, 14 октября, 2019, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 14 октября: Красная Армия очистила Украину от оккупантов. Советские партизаны освободили 1200 советских граждан, которых немцы пытались угнать в Германию.

Читайте также:Война: СССР требует трибунала. Украина освобождена от фашистов

Воспоминания ветерана Великой Отечественной войны Николая Щербакова, участвовавшего в боях за Сталинград, за румынские города Галац, порт Констанцу, освобождал Украину.

Слушайте выпуск в рамках проекта «Война. Хроника 1941−1945 гг.» на сайте regnum.podster.fm/1730.