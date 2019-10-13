Улан-Удэ, 13 октября, 2019, 12:33 — ИА Регнум. Екатерина Пальцева стала чемпионкой мира по боксу среди женщин в весовой категории до 48 кг. В финале она одержала верх над Манджу Рани из Индии.

Федерация бокса России rusboxing.ru Екатерина Пальцева стала чемпионкой мира по боксу среди женщин

По итогам упорного поединка судьи раздельным решением (4:1) отдали победу российской спортсменке. При этом она осталась не совсем довольна своим выступлением в решающем бою.«Мне хотелось показать более красивый бокс в финале. Но и соперница была непростой, с ней я ни разу не встречалась ранее. Признаюсь, что на финал было тяжелее настроиться больше психологически, чем физически. Ведь это был последний шаг к золоту. А физическое состояние не подводит, до турнира была заложена хорошая база», — передают слова россиянка в Федерации бокса России.

Тем не менее, Екатерина Пальцева таким образом принесла первое золото в копилку сборной России на чемпионате, который проходит в Улан-Удэ.

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