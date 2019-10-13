Финикс , США, 13 октября, 2019, 12:49 — ИА Регнум. Легендарный в прошлом хоккеист Уэйн Грецки рассказал, как он несколько дней назад упал в обморок.

Kris Krüg Уэйн Гретцки

«Несколько дней назад утром я пил кофе с женой и детьми. Увидел своего знакомого и хотел его поприветствовать, но потерял сознание и упал», — приводит слова легендарного в прошлом спортсмена журналист The Athletic Эрик Духачек.

Также он отметил, что из-за этого ему пришлось поехать в больницу и пройти полное обследование, которое показало, что это был случай обезвоживания организма.

«Мне наложили около 20 швов на подбородке и четыре или пять на глазу. Мне показалось, что кто-то подложил мне наркотики в кофе», — заявил Грецки и рассказал, что произошедшее стало результатом его легкомысленного отношения к обезвоживанию.

«Сейчас я еще восстанавливаюсь. Врачи сказали, что скоро я буду полностью здоров», — заключил Уэйн Грецки.

Напомним, Уэйн Грецки играл с 1978 по 199 год в клубах североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон», «Лос-Анджелес Кингз», «Сент-Луис Блюз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Всего провел в НХЛ 1487 матчей, в которых набрал 2857 очков (894 шайбы + 1963 голевые передачи). Входит в Зал славы хоккея.