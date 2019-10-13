Москва, 13 октября, 2019, 11:04 — ИА Регнум. Теплая погода в Москве, которая установится в начале следующей недели, к четвергу, 17 октября, сменится значительным понижением температуры сразу на 5−6 градусов. Это знаменует собой наступление особого метеорологического сезона — предзимья. Об этом сегодня, 13 октября, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

По его словам, осень в Московском регионе заканчивается — ожидается существенное понижение температуры.

«Сказка, к сожалению, действительно закончится. В некоторых прогнозах к четвергу уже заметное понижение температуры: днем около 6−8 градусов, ночью — около 2, осень закончилась», — сказал Вильфанд.

При этом днем 15 и 16-го октября ожидается до 14 градусов тепла.

Вильфанд пояснил, что такое понижение температуре знаменует собой наступление особого метеорологического сезона — предзимья. Обычно этот сезон длится с середины октября по середину декабря.