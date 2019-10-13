Донецк, 13 октября, 2019, 11:10 — ИА Регнум. Режим прекращения огня был нарушен украинскими боевиками в Донецкой Народной Республике 28 раз за прошедшие сутки. Об этом 13 октября сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Нарушив все достигнутые ранее договорённости о перемирии, украинские военнослужащие подвергли обстрелу следующие населённые пункты/районы: Горловка (посёлок шахты им. Гагарина), Донецк (Вольво-Центр, посёлок шахты «Трудовская»), Старомихайловка, Александровка, Еленовка, Луганское, Петровское, Новоласпа, Коминтерново, Ленинское, Саханка. При обстрелах было применено 367 единиц боеприпасов.

Войска Киева вели огонь по территории ДНР с помощью миномётов калибром 120 мм и 82 мм, гранатомётов, крупнокалиберного стрелкового и стрелкового оружия. Кроме того, при обстрелах населённых пунктов в Донецком направлении было использовано вооружение БМП/БТР.

В результате обстрелов посёлка Коминтерново была повреждена линия электопередач. Были полностью обесточены населённые пункты Коминтерново и Зайцево. В настоящее время энергоснабжение восстановлено.

Жертв и пострадавших среди мирных граждан ДНР нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о десяти случаях нарушения режима перемирия в ДНР украинскими войсками. При обстрелах боевиками Киева было выпущено 35 единиц боеприпасов.