Оттава, 13 октября, 2019, 10:47 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Ванкувер Кэнакс» обыграл по буллитам команду «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Nhl.com Матч Ванкувер Кэнакс и Филадельфия Флайерз

Игра состоялась на льду «Роджерс-арены» и закончилась победой хозяев в серии послематчевых буллитов со счетом 3:2.

Основное время матча закончилось с ничейным результатом. У «Ванкувера» отличились Брок Бёзер (6-я минута) и Таннер Пирсон (25-я), у «Филадельфии» — Карсен Тварински (24-я) и Оскар Линдблом (55-я в меньшинстве).

Овертайм победителя не выявил, а в серии послематчевых буллитов удача сопутствовала «Ванкуверу». Победная шайба на счету Таннера Пирсона.

Отметим, это первое поражение «Филадельфии» в трех матчах нового сезона и вторая победа «Ванкувера» в четырех матчах.