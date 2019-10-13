Вашингтон, 13 октября, 2019, 10:38 — ИА Регнум. Вышедшая в октябре новая версия операционной системы macOS Catalina от Apple перестала поддерживать 32-разрядные приложения. Об этом сообщает The Verge.

(сс) Pexels Приложения на телефон

Компания Apple предупредила пользователей компьютеров Mac о том, что в новой версии операционной системы не будут запускаться 32-разрядные приложения. Большинство таких приложений являются ранними версиями программ, включая популярные на Mac GarageBand, iPhoto или старые игры.

Однако пользователи столкнулись с некорректной работой и некоторых 64-разрядных приложений. Например, перестали запускаться некоторые версии графического редактора Photoshop, в котором используются 32-разрядные компоненты. Также сообщается о схожих проблемах с другим приложением от Adobe, устанавливаемых с помощью Creative Cloud.

Специалисты рекомендуют проверить наличие устаревших приложений с помощью поисковика Spotlight на компьютере Mac перед установкой новой версии системы macOS.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в новой версии macOS Catalina вновь появилось официальное приложение социальной сети Twitter, отключенное для компьютеров Mac в феврале 2018 года.