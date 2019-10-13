Вашингтон, 13 октября, 2019, 10:19 — ИА Регнум. Американская компания Microsoft начала публичное тестирование новой версии операционной системы Windows 10. Об этом сообщается в блоге компании.

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Обновление для Windows 10 19H2 выйдет в ноябре, однако участники программы Windows Insider уже получили доступ к новой версии. В Microsoft рассказали, что при разработке новой версии технические специалисты фокусировались на повышении производительности системы. Также в ноябрьской сборке будет добавлено несколько новых функций.

В частности, встроенный поисковик сможет работать с файлами в облачном хранилище OneDrive, будет улучшена работа с календарём, а также добавлены новые параметры управления уведомлениями. Для распространения новой версии Microsoft будет использовать те же механизмы, что и для доставки ежемесячных обновлений.

Напомним, в настоящее время Microsoft выпускает крупные обновления для операционной системы Windows 10 дважды в год. Выход следующего после ноябрьского обновления запланирован на осень 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Microsoft заявили, что количество устройств под управлением Windows 10 в мире достигло отметки в 900 млн.