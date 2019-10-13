Лидс, Великобритания, 13 октября, 2019, 10:17 — ИА Регнум. Британский боксёр Джош Уоррингтон провел удачную защиту своего титула чемпиона мира в полулегком весе по версии Международной боксерской федерации (IBF), победив представителя Франции Софьена Такушта в поединке, проходившем в рамках вечера бокса в Лидсе.

Instagram.com/j_warrington Джош Уоррингтон

Британский боксер сразу выглядел предпочтительнее и уже во втором раунде дважды отправил своего оппонента в нокдаун, а после этого сразу провел мощную серию ударов, чем заставил рефери остановить бой и присудить французу поражение техническим нокаутом.

Отметим, это тридцатая победа (7 — нокаутом) в активе ни разу непобеждённого Джоша Уорингтона. Для Софьена Такушта это четвёртое поражение при 35 победах (13 — нокаутом) и одной ничьей.