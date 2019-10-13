Оттава, 13 октября, 2019, 10:04 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Оттава Сенаторз» обыграл команду «Тампа Бэй Лайтингз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ)

Nhl.com Матч Оттавы Сенаторз и Тампы Бэй Лайтингз

Игра прошла на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и закончилась в пользу хозяев со счётом 4:2.

В составе «Оттавы» отличились Колин Уайт (34-я минута) и Жан-Габриэль Пажо (40-я) и оформивший в матче дубль российский нападающий Вячеслав Наместников (57-я, 60-я в пустые ворота), принесший своей команде победу и также записавший на свой счет одну результативную передачу.

У их оппонентов голы на счету чешского форварда «Тампы» Ондржея Палаты (35-я) и Люка Витковски (49-я).

Также на 53-й минуте был отменён гол российского нападающего «Тампы» Никиты Кучерова из-за нарушения его российского одноклубника защитника Михаила Сергачева.

Российский форвард «Оттавы» Артем Анисимов не смог доиграть матч до конца из-за травмы нижней части тела, ещё один российский форвард хозяев Виталий Абрамов и российский защитник клуба Никита Зайцев не отметились в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Оттава» 14 октября встретится с командой «Миннесота Уайлд», а «Тампа» 16 октября сыграет с клубом «Монреаль Канадиенс».