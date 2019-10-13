Лос-Анджелес, США, 13 октября, 2019, 09:08 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Лос-Анджелес Кингз» обыграл команду «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ)

Nhl.com Матч Лос-Анджелес Кингз и Нэшвилл Предаторз

Игра проходила на льду арены «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась в пользу хозяев со счётом 7:4.

У «Кингз» голами отметились Майкл Амадио (9-я минута), чешский форвард Анже Копитар (12-я), Кайл Клиффорд (27), российский нападающий клуба Илья Ковальчук (39-я), Алекс Айафалло (60-я), Дастин Браун (60-я в пустые ворота) и Дрю Даути (60-я). Также Ковальчук записал на свой счет в матче одну результативную передачу.

У «Нэшвилла» шайбами отличились финский нападающий команды Микаэль Гранлунд (5-я), шведский форвард Виктор Арвидссон (42-я), Мэтт Дюшен (51-я в меньшинстве) и Колтон Сиссонс (52-я).

Отметим, в следующем матче «Кинг» сыграют 14 октября с командой «Вегас Голден Найтс», а «Нэшвилл» встретится с этим же клубом 16 октября.