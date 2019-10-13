Нью-Йорк, США, 13 октября, 2019, 09:07 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл хоккеистам «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Nhl.com Матч Нью-Йорк Рейнджерс и Эдмонтон Ойлерз

Игра состоялась на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась в пользу гостей со счетом 1:4.

В составе «Эдмонтона» шайбы забросили финский защитник Оскар Клефбом (27-я минут), Коннор Макдэвид (50-я в большинстве) и оформивший в матче дубль немецкий форвард клуба Леон Драйзайтль (54-я, 60-я в пустые ворота).

Единственный гол у «Рейнждерс» забил финский форвард команды Каапо Какко (19-я).

Российские нападающие «Рейнджерс» Артемий Панарин и Павел Бунчевич не отметились в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Эдмонтон» 15 октября сыграет с командой «Чикаго Блекхоукс», а «Рейнджерс» 18 октября сойдутся в поединке с «Нью-Джерси Дэвилз».