Вашингтон, 13 октября, 2019, 08:50 — ИА Регнум. Американская компания Google подвела итоги ежегодного конкурса мобильных приложений Material Design Awards. Результаты опубликованы в блоге компании.

Shawn Collins Google

Лучшими приложениями 2019 года с точки зрения дизайна были названы:

Приложение для работы с заметками на смартфоне Ruff со строгим дизайном, подчёркивающим функциональность программы.

Электронный дневник Reflectly, привлекающий тёплыми тонами, плавным интерфейсом и возможностью использования индивидуальных настроек.

Приложение для изучения китайских, корейских и японских иероглифов Scripts, дизайн которого вовлекает пользователя в активное обучение.

Сервис для путешественников Trip.com, позволяющий бронировать авиабилеты и номера в отелях. Это приложение отличается проработанными визуальными подсказками и контрастными цветами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 октября в сети появилось видео с презентацией нового ноутбука Pixelbook Go от Google. Официальная презентация устройства назначена на 15 октября.