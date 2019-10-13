Нью-Йорк, США, 13 октября, 2019, 08:42 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Флорида Пантерз» проиграл по буллитам команде «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ)

Nhl.com Матч Флориды Пантерз и Нью-Йорк Айлендерс

Игра прошла на льду нью-йоркской арены «Нассау Колизеум» и закончилась в пользу хозяев в серии послематчевых буллитов со счетом 3:2.

Основное время матча закончилось вничью. У «Флориды» отличились швейцарский нападающий Денис Мальгин (6-я минута) и российский форвард Евгений Дадонов (54-я), который также стал автором результативной передачи первого гола. У «Айлнендерс» забили Андрес Ли (26-я) и Джош Бейли (38-я).

Овертайм победителя на выявил, а в серии послематчевых буллитов хозяева оказались удачливее. Победный бросок на счету Брока Нельсона.

Отметим, в следующем поединке «Айлендерс» сойдутся 14 октября с командой «Снт-Луис Блюз», а «Флорида» в этот же день сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз».