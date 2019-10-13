Валлетта, 13 октября, 2019, 08:40 — ИА Регнум. Сборная Швеции нанесла поражение с разгромным счетом команде Мальты в матче седьмого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Сергей Луппов. Футболисты. 1950

Встреча прошла на поле Национального стадиона в Та кали и закончилась разгромом хозяев со счетом 4:0.

В составе победителей голы забили защитник Маркус Даниэльссон (11-я минута) и хавбек Себастьян Ларссон, который оформил в матче дубль, дважды удачно реализовав пенальти (58-я, 71-я).

У их оппонентов отличился защитник Андре Агиус, который на 66-й минуте отправил мяч в собственные ворота.

Отметим, по итогам семи туров в активе сборной Швеции 14 очков, что позволяет ей находится на втором месте в группе F.