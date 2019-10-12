Вашингтон, 12 октября, 2019, 23:57 — ИА Регнум. Эпидемия смертельной болезни хронического истощения, известная как «болезнь зомби-оленей» зафиксирована уже в 24 штатах США и в двух провинциях Канады. Об этом сообщает Newsweek.

Олень

Заболевание поражает оленей и лосей, оно проявляется «зомби-подобными» симптомами: истощение, вялость, слюнотечение, потерянность, отсутствие страха и агрессии. Причины болезни до сих пор неясны. Учёные предполагают, что её вызывают неизвестные патогены, называемые «прионными» белками.

Они повреждают нормальные белки в головном и спинном мозге, приводя к образованию дырок в мозгу. Болезнь является смертельной для животного, её инкубационный период (время от заражения до проявления первых симптомов) составляет от 18 до 24 месяцев.

Считается, что прионы «зомби-оленей» передаются через контакт между животными и с заражённой средой. Они долго сохраняются в окружающей среде и при этом долго могут оставаться заразными. Пока не зарегистрировано случаев заражения людей, однако, вероятность того, что болезнь может поражать и людей исключать нельзя. Так, вызываемое похожими прионными белками коровье бешенство привело к гибели более 150 человек в Великобритании в 1980-х годах из-за употребления заражённого мяса в пищу. В отличие от бактерий и вирусов, прионные белки не разрушаются при термической обработке и остаются заразными.

Отметим, что прионы — это особый класс инфекционных возбудителей болезней, представленный белками с аномальной структурой, не содержащими нуклеиновые кислоты. Они способны увеличивать свою численность, используя функции живых клеток. Прионная форма белка чрезвычайно стабильна, практически не подвержена воздействию температурой и различными химическими веществами. Попав в организм, они поражают головной и спинной мозг и являются смертельными.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что американские специалисты пришли к выводу, что «зомби-болезнь оленей» может представлять угрозу для человека.