Тбилиси, 12 октября, 2019, 23:27 — ИА Регнум. 12 октября в Тбилиси состоялся главный винный фестиваль года в Грузии — «Фестиваль грузинского вина 2019». Об этом сообщает «Интерпрессньюс».

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Фестиваль организован «Палитрой медиа», медиапорталом allwine. ge и «Медиа группой». В мероприятии приняли участие как крупные компании, так и малые погреба. В рамках фестиваля были устроены выставки-продажи грузинских вин, сыра, сухофруктов и аксессуаров.

Фестиваль открыла заместитель министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Хатия Цилосани. Затем прошли выступления хоровых и танцевальных коллективов. Кроме того, были представлены развлекательные театральные и огненные шоу.