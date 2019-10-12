Москва, 12 октября, 2019, 23:26 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг готовность отменить мораторий на смертную казнь, об этом 12 октября он рассказал во время общения с журналистами.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Этот вопрос не обсуждается», — подчеркнул Песков, комментируя инициативу некоторых депутатов Государственной думы.

Ранее на странице законодательного органа России в социальной сети «ВКонтакте» был размещен опрос, целью которого было выяснение отношения граждан к смертной казни. В исследовании приняли участие свыше 100 тыс. человек, 80% респондентов положительно отнеслись к отмене моратория на смертную казнь.

Напомним, указанная инициатива появилась после жестокого убийства в Саратове 9-летней девочки. Ряд парламентариев и общественников высказались в пользу высшей меры наказания за подобные преступления.

Стоит отметить, что отмена моратория на смертную казнь стала бы, помимо прочего, важным политическим шагом, так как данный запрет был введен в связи с правилами Евросоюза, не допускающего в свои ряды страны, применяющие высшую меру наказания.