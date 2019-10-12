Киев, 12 октября, 2019, 22:45 — ИА Регнум. Сенатор Алексей Пушков отреагировал на желание министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко призвать членов ЕС «дожать Россию», соответствующий комментарий был опубликован 12 октября на официальной странице политика в социальной сети Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

«Глава МИД Украины будет просить ЕС «дожать» Россию по Донбассу. Но это неверный путь. Сперва Зеленский должен нажать на своих ультра. Они потому сильны, что им никто не противостоит», — подчеркнул Пушков.

Сенатор также отметил, что на Украине наблюдается дефицит власти, поэтому Евросоюз тут никак не может помочь. Владимиру Зеленскому придется разбираться самостоятельно, заключил Пушков.

Напомним, ранее 12 октября глава внешнеполитического ведомства Украины рассказал в интервью украинскому изданию «Укринформ» о своем желании поднять тему Донбасса на заседании Совета министров Евросоюза.