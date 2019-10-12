Москва, 12 октября, 2019, 22:10 — ИА Регнум. Правительство России готовит постановление, обязывающее проветривать подвальные помещения в многоквартирных домах, об этом 11 октября сообщает ТАСС.

Кот

Целью указанного нововведения является стремление спасти жизни бездомным котам, которые, в свою очередь, помогут сократить поголовья крыс, обитающих в подвальных помещениях.

Напомним, в настоящее время в отношении подвальных помещений жилых домов действует регламент, установленный в 1990-х годах. По которому все подвальные окна должны быть замурованы.