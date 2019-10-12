Иркутск, 12 октября, 2019, 21:36 — ИА Регнум. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал о причинах решения повысить себе заработную плату, об этом 12 октября сообщает РБК.

Irkobl.ru Сергей Левченко

Оказывается, зарплаты бюджетников в регионе зависят от зарплаты главы области. Поэтому, Левченко был вынужден пойти на такое решение.

«Люди приехали в командировки, работали без выходных по 12 часов, но получали по 30 тыс. рублей. Зарплата у них зависит от зарплаты губернатора», — отметил Левченко, поясняя, что объем работ у некоторых категорий занятых увеличился в связи с паводком.

Поэтому, повышая зарплату себе, губернатор тем самым получал возможность увеличить зарплату тем, кто работает сверх нормы. Левченко также добавил, что большую часть дохода тратит на благотворительность.

Напомним, губернатор Иркутской области планирует увеличить себе заработок почти на 45%. Изменить заработную плату предлагается также заместителю губернатора, председателю заксобрания и прочим чиновникам.