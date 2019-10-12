Москва, 12 октября, 2019, 19:28 — ИА Регнум. Популярный певец Николай Басков по-прежнему самый высокооплачиваемый певец на различных торжественных мероприятиях. Так по информации «Актуальных новостей» его гонорара за выступление на свадьбе победительницы проекта «Холостяк» Дарьи Клюкиной и топ-менеджера «Газпром-медиа» Владимира Чопова составил 3 миллиона рублей. В числе топовых ведущих свадеб Иван Ургант и Ксения Собчак. Однако их премиальные остались неизвестными. А вот Лера Кудрявцева готова уложиться в 30 тысяч евро за вечер. Оскар Кучера и Игорь Верник, по данным «АН», оценивают свои услуги всего в 15 тысяч евро.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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