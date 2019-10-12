Половинский район, Курганская область, 12 октября, 2019, 19:02 — ИА Регнум. В Курганской области 12 октября 2019 года утонул 56-летний мужчина. Об этом сообщает «Половинская газета».

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Мужчина вместе с сыном на лодках отправились на охоту за дичью на местное озеро Малый Невидим. Первым заплыл на водоем отец. Сын после его длительного отсутствия отправился за отцом также на лодке.

На озере он увидел пустую лодку. В ходе поисков обнаружил в воде уже утонувшего мужчину. Все обстоятельства трагедии на данный момент выясняет следствие.