Москва, 12 октября, 2019, 18:58 — ИА Регнум. В московской школе №1362 (ранее № 434) открылся обновленный Музей боевой славы второй дивизии Народного ополчения. В церемонии открытия принял участие министр культуры Владимир Мединский, выпускником этой школы. Об этом сообщается на портале Министерств культуры. Глава ведомства отметил, что школьные музеи являются местом, где учащиеся могут прикоснуться к истории страны и отдать дань памяти тем, кто защищал ее в годы войны.

Mkrf.ru Музей боевой славы второй дивизии Народного ополчения

Мединский рассказал школьникам о формировании 12 дивизий народного ополчения летом 1941 года. 2-я дивизия Сталинского района, которая формировалась на базе школы, отправилась на фронт рыть оборонительные сооружения. В ночь с 12 на 13 октября 1941 года бойцы дивизии попытались вырваться из вражеского кольца под Вязьмой. В ходе данной операции дивизия понесла огромные потери и была впоследствии расформирована."Мы должны помнить о наших отцах, дедах, прадедах, о тех, кто сделал все, чтобы удержать Москву. Я очень рад, что в школе создан этот музей», — подчеркнул министр. Музей, посвященный истории второй дивизии народного ополчения Сталинского района Москвы, был открыт в 1967 году в школе №434, где летом 1941 года располагался штаб дивизии. В экспозиции представлены довоенные предметы быта, военная амуниция, форма одежды и вооружение.