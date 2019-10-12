Екатеринбург, 12 октября, 2019, 18:21 — ИА Регнум. В Екатеринбурге ученики четвёртого класса одной из школ избили своего одноклассника. Об этом сообщает Е1.ru.

Насилие

В расправе участвовали четверо детей. Это произошло вечером 10 октября, в тот момент, когда мальчик шёл домой после уроков. Напали на него возле его подъезда. Расправу записали на видео.

Мать ребёнка обратилась в полицию. Как сообщили журналистам в УМВД Екатеринбурга, сейчас по факту ЧП идёт проверка. Мать и сын опрошены. Изучаются записи с мобильного телефона. После этого предстоит дать действиям детей правовую оценку.