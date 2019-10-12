Красногорск, 12 октября, 2019, 18:09 — ИА Регнум. В Московской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием «ГАЗели» и двух легковых автомобилей погиб один человек, еще семеро пострадали. Об этом сообщили в региональном главном управлении МВД РФ.

W. Robert Howell ДТП

По данным ведомства, авария произошла 12 октября около 17:00 мск на 124-м км автодороги «Кашира — Ненашево». Водитель «ГАЗели» выехал на полосу встречного движения и столкнулся Daewoo Matiz и Dodge.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы, все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области в местах установки камер видеофиксации число ДТП со смертельных исходом за последние шесть месяцев сократилось на 58%.

Так, в 2018 году за аналогичный период в местах установки комплексов было зафиксировано 138 погибших, за прошедшие полгода — 58.

Общее число ДТП на дорогах Подмосковья сократилось на 28%, в том числе на 30% — с 723 человек до 522 человек — уменьшилось количество раненых.

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