Санкт-Петербург, 12 октября, 2019, 18:12 — ИА Регнум. Правительство Санкт-Петербурга создало комиссию для выяснения обстоятельств и причин смерти 12-летнего школьника из Петербурга, отдыхавшего в международном детском центре «Артек» в Крыму. В свою очередь, губернатор Петербурга Александр Беглов взял расследование обстоятельств смерти петербургского школьника под личный контроль.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

Как сообщили 12 октября в Смольном, правительственную комиссию возглавила вице-губернатор Санкт-Петербурга Любовь Совершаева. В состав комиссии включены сотрудники комитетов по образованию, по здравоохранению и по социальной политике Санкт-Петербурга, а также руководители школы, в которой учился мальчик. Деятельность комиссии контролируют Александр Беглов и министр просвещения РФ Ольга Васильева.

Стала известна личность умершего — это учащийся 6 класса Инженерно-технологической школы № 777 в Приморском районе Петербурга.

Он находился в «Артеке» по путевке с 23 сентября. 11 октября школьник пожаловался на плохое самочувствие и был госпитализирован в детское отделение Ялтинской городской больницы с предварительным диагнозом «пневмония». В тот же день ребенок скончался, несмотря на оказанную медицинскую помощь.

«Родители ребёнка в сопровождении заместителя директора школы и представителя комитета по образованию Санкт-Петербурга прибыли в Крым», — сообщили в пресс-службе правительства Санкт-Петербурга.

Семье мальчика оказывается необходимая помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму возбудили уголовное дело по факту смерти 12-летнего ребенка из Санкт-Петербурга.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору провести проверку качества оказания медицинской помощи в Международном детском центре «Артек».