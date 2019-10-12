Киев, 12 октября, 2019, 16:02 — ИА Регнум. 88% граждан Украины не доверяют бывшему генеральному прокурору Украины Юрию Луценко. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса «Центра Разумкова», опубликованные 11 октября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

Бывшему спикеру Верховной Рады Андрею Парубию не доверяют 83% респондентов, бывшему президенту Украины Петру Порошенко — 80%. Депутату Рады от «Оппозиционной платформы — за жизнь» Нестору Шуфричу не доверяют — 78%, его коллегам по партии Вадиму Рабиновичу и Виктору Медведчуку— 76%.

74% опрошенных не выразили доверие и лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, 72% — главе МВД Украины Арсену Авакову, бывшему премьер-министру Владимиру Гройсману отказываются доверять 70,5% респондентов, а главе «Оппозиционнойплатформы — за жизнь» Юрию Бойко — 68%.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что больше всего граждане Украины доверяют армии и президенту Украины.