Калуга, 12 октября, 2019, 15:42 — ИА Регнум. В Калужской области в 2019 году 4302 человека пострадавших от укусов клещей, обратились в медицинские организации. Среди них 994 ребёнка. Иксодовым клещевым боррелиозом заболели 194 человека. В 2018 году — 124 человека. Рост составил 36%. Об этом 12 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации управления Роспотребнадзора по Калужской области.

40.rospotrebnadzor.ru Клещ

Отделением особо опасных, бактериальных и вирусных инфекций микробиологической лаборатории калужского Центра гигиены и эпидемиологии были проведены исследования клещей на наличие в них патогенных для человека микроорганизмов. За сезон 2019 года исследованы 4 119 клещей, в том числе 3 816 снятых с людей. Из них ДНК возбудителя боррелиоза обнаружена в 673 случаях (17,6%), ДНК возбудителя гранулоцитарного анаплазмоза человека — в 161 случае (4,2%).

Между тем, больных клещевым вирусным энцефалитом на территории области, как и в предыдущие годы не зарегистрировано. В 2019 году было вакцинировано 115 человек выезжающих в регионы, эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту.