Красноярск, 12 октября, 2019, 15:17 — ИА Регнум. Футбольный красноярский клуб «Енисей» смог избежать поражения в матче с командой «Армавир» в рамках семнадцатого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ), забив на последних минутах основного времени.

Дейнека. Футболист. 1932

Игра прошла на поле красноярской «Футбол-арены Енисей» и закончилась вничью со счетом 1:1.

Гости открыли счет уже на 3-й минуте, усилиями форварда Ивана Иванченко. Затем, на 55-й минуте матча, полузащитник «Армавира» Азамат Гурфов заработал вторую желтую карточку и оставил свой клуб в меньшинстве. И только на 88-й минуте хозяева смогли сравнять счет голом полузащитника Константина Савичева и уйти от поражения.

Отметим, по итогам встречи «Армавир» набрал 19 очков, что позволило ему занять двенадцатое место в турнирной таблице ФНЛ. «Енисей» имеет в активе 15 очков и занимает шестнадцатое место.