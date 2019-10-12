Нижний Новгород, 12 октября, 2019, 14:53 — ИА Регнум. Нижегородская служба по тарифам первой в России утвердила объем платы для жителей региона, сортирующих твердые коммунальные отходы (ТКО). Тариф на раздельный сбор установлен на 21% ниже обычной платы, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

(сс) bluebudgie Раздельный мусор

Уточняется, что новый тариф утвержден для всех 9-ти тарифных зон области. К примеру, в Нижнем Новгороде тариф на «желтый» контейнер (в который необходимо выбрасывать пластиковые отходы) составит 506,58 рубля за кубометр, что на 20% ниже обычного тарифа — 632,39 рубля.

«Переходя на раздельный сбор мусора, нижегородцы смогут контролировать плату за данную коммунальную услугу. То есть, выбрасывая в желтый контейнер пластик, а в зеленый контейнер — весь остальной мусор, люди смогут перейти на оплату объемов по факту и платить меньше», — отметил губернатор Глеб Никитин, которые и поручил разработать новый тариф.

В настоящее время решение об установке дополнительных контейнеров для сбора пластика приняли на общих собраниях только 120 домов на территории области.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках национального проекта «Экология» Нижегородская область с 1 августа начала первый этап внедрения системы раздельного накопления отходов. С 1 января 2020 года планируется, что отходы будут подразделяться на несколько фракций: пластик, бумага, стекло, металл и текстиль.

Также с 1 августа тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО снизился в среднем на 5%.