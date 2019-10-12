Козельск, Калужская область, 12 октября, 2019, 15:05 — ИА Регнум. В Калужской области 48-летний житель Козельского района публично угрожал убить двух школьниц. Мужчине не понравилось, что дети, возвращавшиеся с уроков, громко смеялись и разговаривали на улице. Об этом 12 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

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Свои устные угрозы убийством детей, мужчина подкрепил действием. Он достал из кармана ракетницу «Сигнал охотника», предназначенную для подачи световых сигналов и отпугивания зверей и выстрелил. Прибывшие полицейские задержали подозреваемого. Им оказался местный житель 1971 года рождения. Как выяснилось, мужчина уже является фигурантом уголовного дела, возбужденного полицией по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью»). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Теперь сотрудникам дознания МОМВД России «Козельский» предстоит установить причины, которые побудили мужчину, уже находящегося под следствием пойти на совершение нового преступления.