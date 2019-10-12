Рига, 12 октября, 2019, 14:34 — ИА Регнум. Портал LSM, пишет что международной рейтинговое агентство Fitch сохранило кредитный рейтинг Латвии на уровне А — с прогнозом — стабильный.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

Агентство отмечает успешную финансовую политику, умеренный дефицит бюджета, один из самых низких уровней государственного долга в группе схожих стран. Считает, что правительству удастся проводить успешную фискальную политику и дефицит бюджета в ближайшие годы существенно не изменится.

Fitch прогнозирует, что Латвия в состоянии обеспечить рост экономики в 2,6% от ВВП в год в среднесрочной перспективе. Этому будет способствовать освоение фондов ЕС, внутренний спрос и диверсификация экспорта.

Рейтинговое агентство высоко оценило меры предпринятые Латвией в банковской сфере в связи отмыванием средств и финансированием терроризма, однако не исключило рисков попадания страны в серый список Moneyval и негативного влияния этого на экономику.

Дальнейший рост рейтинга сдерживается низким уровнем ВВП на душу населения, нетто внешнего долга, демографической ситуацией и дефицитом рабочей силы.

Предыдущий рейтинг Fitch для Латвии такого же уровня был опубликован в апреле этого года.