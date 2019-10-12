Москва, 12 октября, 2019, 13:35 — ИА Регнум. 15 октября 2019 года в Светлановском зале Московского международного Дома музыки пройдет Первый международный фестиваль Tribute to Matvey. Он будет посвящен памяти выдающегося музыканта Матвея Шерлинга и, по мнению организаторов, будет способствовать возрождению традиций академического саксофона. Об этом сообщает сайт Министерства культуры России.

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В приветствии форуме глава ведомства Владимир Мединский отметил, творческий форум станет отправной точкой в переосмыслении значения инструмента и поможет ему вновь занять достойное место в классической музыке.

Художественный руководитель проекта Юрий Шерлинг рассказал, что программу фестиваля составят произведения классической музыки, написанные для саксофона. Он напомнил, что хоралы, рапсодии, концерты и оперы с участием этого инструмента писали Берлиоз, Сен-Санс, Бизе, Дебюсси, Мусоргский, Рахманинов, Шостакович и другие великие композиторы.

В фестивале примут участие такие звезды саксофона как композитор, профессор Лионской консерватории Жан-Дени Миша, обладатель Гран-при VI Международного конкурса саксофонистов им. Адольфа Сакса (Бельгия) Никита Зимин, художественный руководитель и солист оркестра «Imperialis» Тарас Гусаров, композитор и джазовый пианист, лауреат международных конкурсов Валерий Гроховский, «Российский квартет саксофонистов» и другие исполнители.