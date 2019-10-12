Рига, 12 октября, 2019, 13:18 — ИА Регнум. На этой неделе (7 — 11 октября) — пишет портал LSM, закончились дебаты в уголовном процессе — Латвийское государство против известного латвийского правозащитника, профессора экономики Александра Гапоненко. Прокурор попросил применить к обвиняемому один год девять месяцев тюрьмы — заявила адвокат профессора Имма Янсоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

Речь адвоката в рамках слушаний состоится 4 ноября. Александра Гапоненко обвиняют в том, что 27 февраля 2015 года он разместил на своей страничке в фейсбуке публикацию разжигающую ненависть к латышскому, литовскому и эстонскому народам.

На зарегистрированном в российской доменной зоне сайте Notum info Александр Гапоненко разместил статью «Балтия в огне», в которой высказал взгляды на происходящие в Прибалтике политические процессы. В ней профессор экономике и автор нескольких исторических книг писал, что сегодня в Прибалтийских государствах, Эстонии, в частности, происходит мобилизация нации к участию войне. Что все прибалтийские элиты ориентируются на националистические режимы 30-х годов, которые можно отнести в некой форме «мягкого фашизма». Что в годы Второй мировой войны национальные элиты этих государств почти в полном составе перешли на службу гитлеровской Германии и с большим удовольствием принимали участие в зачистке, то есть уничтожении, «неполноценных этнических элементов»: евреев, цыган, славян.

И очень похоже, цитирует статью Александра Гапоненко LSM, что эти действия повторятся. Иначе зачем организовывать факельные шествия неонацистов? Я видел такое шествие в Латвии 11 ноября, во время празднования дня Лачплесиса. На улицы Риги вышло 20 000 с факелами. Они кричали: Мы — латыши! Латвию — латышам! Обвиняемый Александр Гапоненко писал, что это шествие ему напомнило фильм Лени Рифеншталь «Триумф воли», с помощью которого нацисты зомбировали немцев, вкладывая в их головы идею национального превосходства.

Латвийская прокуратура считает, что опубликовав эту статью Александр Гапоненко нарушил нормы Конституции страны и правила Европейской конвенции по правам человека и защите основных свобод, а также акт ООН о гражданских и общественных правах.

Стоит отметить, что в настоящее время Александр Гапоненко является обвиняемых в рамках ещё одного уголовного процесса схожего характера.