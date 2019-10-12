Москва, 12 октября, 2019, 13:14 — ИА Регнум. Московский «ЦСКА» разгромил казанский «Ак Барс» и прервал их победную серию, длившуюся шесть матчей.

Cska-hockey.ru На матче ЦСКА с Ак Барсом

11 октября в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ состоялась встреча двух мастодонтов лиги. Казанский «Ак Барс» принял на своем льду действующих чемпионов — московский «ЦСКА». Встреча состоялась при девяти тысячах болельщиках на «Татнефть-Арена» в столице республики Татарстан Казани.

«ЦСКА» в очередной раз доказал, что в лиге, где клубу приходится выступать, им почти нет равных, разорвав одних из претендентов на главный трофей чемпионата. Даже самый титулованный клуб лиги «Ак Барс», имеющий на своем счету три победы в розыгрыше Кубка Гагарина, не смог найти способ обыграть московский клуб, который уже несколько лет подряд занимает не ниже третьего места в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Обратим ваше внимание на то, что еще в 2018 году «ЦСКА» играл с «Ак Барсом» в финале Кубка Гагарина, но тогда «армейцы» выглядели заметно слабее своего оппонента, разгромно уступив серию по сумме пяти матчей. Но уже за прошедшие полтора года «ЦСКА» набрали безупречную форму, компенсируемую укомплектованным во всех сферах составом. А с конца апреля этого года, когда клуб выиграл свой первый Кубок Гагарина, можно официально заявить, что «армейцы» являются чуть ли не единственным возможным претендентом на главный трофей.

Противостояние таких крупных команд, как «ЦСКА» и «Ак Барс», всегда сопровождается ожесточённой игрой. Именно такой получилось игра в первом периоде, в рамках которого «армейцам» удалось открыть счет. Это случилось в середине периода, «ЦСКА» контролировали шайбу на чужой половине льда, и Богдану Киселеву удалось нанести бросок по воротам, справившись с натисков защитников «Ак Барса». Шайба отправилась в сторону ворот, но по пути задела игрока «Ак Барса» и, изменив свою траекторию, залетела за шиворот вратарю «казанцев» Адаму Рейдеборну — 1:0. «ЦСКА» курьезно открыли счет встречи.

Во втором периоде быстрое удаление Богдана Киселевича на шестой минуте помогло «Ак Барсу» сравнять счет. После выигранного «Ак Барсом» вбрасывания, Михаил Фисенко удерживал свою позицию на «пятаке» возле ворот, что помогло ему вскоре получить шайбу и вплотную переиграть голкипера — 1:1. Но уже на контратаке «ЦСКА», разведя шайбу с центра площадки, снова повели в счете. Слепышев выполнил точную передачу из-за ворот на Линдена Вея, который замкнул ее, бросив шайбу в дальний от себя угол — 2:1. Во второй половине тайма «армейцы» увеличили свое преимущество в счете, закрепив за собой окончательно лидерство. Сперва, Иржи Секач увеличил преимущество гостей, бросив шайбу сразу же после вбрасывания в нижний левый угол ворот «Ак Барса» — 3:1. А ближе к концу периода защитник Богдан Киселевич забросил свое вторую шайбу в матчу, оформив дубль, что несомненно является редкостью для игрока его амплуа — 4:1.

В третьем периоде клубы обменялись по одной шайбе, благодаря чему установили итоговый счет встречи, склонив чашу весов в пользу «ЦСКА» — 5:2. Со стороны «Ак Барса» на восьмой минуте отличился Патрис Кормье, на тот момент сократив отставание хозяев льда до двух шайб. Но уже через пять минут игрового времени в обратную сторону последовал закономерный ответ от «ЦСКА». Константин Окулов замкнул передачу Максима Мамина, бросив шайбу точно под перекладину.

На данный момент «ЦСКА» возглавляют турнирную таблицу чемпионата, имея на своем счету 27 очков за 16 игр.