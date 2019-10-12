Токио, 12 октября, 2019, 13:09 — ИА Регнум. Первый сход оползня был зафиксирован недалеко от Токио из-за тайфуна «Хагибис», пострадал один человек. Об этом 12 октября сообщает японское общественное телевидение.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Оползень сошёл в соседней со столичной префектуре Канагава, в городе Сагамихара. На месте начались поисково-спасательные работы.

В настоящее время из-под завалов извлекли одного пострадавшего. Он находился в сознании и был экстренно госпитализирован. Поиски других возможных пострадавших продолжаются.

Властями Японии объявлен максимальный уровень опасности как минимум в семи префектурах, включая Токио, в связи с приближением тайфуна «Хагибис». Тайфун приближается к побережью страны с юго-востока со скоростью 25 км/час. Ожидается, что столица Японии окажется во власти стихии к вечеру 12 октября.

Ранее ИА REGNUM сообщало об открытии властями Токио временного убежища для иностранных туристов, у которых возникли трудности в связи с перебоями в работе общественного транспорта.