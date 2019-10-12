Половинский район, Курганская область, 12 октября, 2019, 12:44 — ИА Регнум. В курганском селе Половинном чиновники не смогли найти подрядчиков на ямочный ремонт дорог и отремонтировали их собственными силами. Работы обошлись на 30% дешевле. Об этом сообщил в своём паблике в социальных сетях глава Половинского района Армэн Хачатурян.

Vk.com/id511257478 Скриншот со страницы Армэна Хачатуряна

«Не смогли найти подрядчиков на выполнение ямочного ремонта участка ул. Победы, поэтому приняли решение выполнить работу хозспособом (собственными силами). По нашим оценкам, такой способ ремонта дешевле примерно на 30%, и самое главное — никого не ждём, двигаемся дальше!», — сообщил Армэн Хачатурян.

При этом поблагодарил главу Половинского сельсовета Галину Гурьеву и рабочих Половинского сельского совета за выполнение работ.

В 2019 году на ремонт дорог в селах Половинского района выделено почти 11 млн рублей. Это почти в три раза больше, чем в прошлом году, отмечает Хачатурян.