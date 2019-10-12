Улан-Удэ, 12 октября, 2019, 12:23 — ИА Регнум. Екатерина Дынник принесла первую медаль сборной России на чемпионате мира по боксу среди женщин, который проходит в Улан-Удэ. В полуфинальном поединке в весовой категории до 64 кг она встречалась с чемпионкой мира 2018 года Дань Доу из Китая.

Федерация бокса России rusboxing.ru Екатерина Дынник стала бронзовым призёром ЧМ-2019

Согласно раздельному решению судей победу одержала китаянка — три судьи отдали победу ей, а два рефери зафиксировали ничью.

Таким образом, Дынник становится бронзовым призёром чемпионата. Впрочем, спортсменка всё же была расстроена.

«Я старалась, выложилась по максимуму, но все получилось вот так. Со стороны соперницы никаких неожиданностей не было, все боксируют плюс-минус одинаково. Для меня это второй чемпионат мира в карьере. В прошлом году я вылетела уже в первом поединке, а сейчас хоть бронза… Но я недовольна своим выступлением, хотелось бы намного больше», — передают её слова по итогам боя в Федерации бокса России.

Как сообщало ИА REGNUM, две другие представительницы России — Лилия Аетбаева и Людмила Воронцова сегодня одержали верх над своими соперницами в полуфинале и вышли в финал.

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