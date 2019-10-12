Тель-Авив, Израиль, 12 октября, 2019, 13:06 — ИА Регнум. Израильские ученые обнародовали найденные в результате археологических раскопок предметы древнего города бронзового века, в котором проживало порядка 6 тыс. человек. Об этом сообщает Израильское Управление древностей.

John Atherton Археологические раскопки

За время археологических раскопок города, известном как Эн Эсур, было обнаружено множество различных артефактов, среди которых керамические изделия, вазы из камня и базальта и кремневые инструменты.

Ученые предполагают, что город, расположенный в районе долины Вади Арау, являлся одним из крупнейших поселений того времени в регионе конца IV тысячелетия до нашей эры. На площади 0,65 кв. км археологи обнаружили ритуальный храм, кладбище и укрепления.

«Это огромный город — мегаполис раннего бронзового века, где жили и вели торговлю с другими регионами и царствами тысячи жителей, которые зарабатывали на жизнь сельским хозяйством», — отметили руководители археологических раскопок

Напомним, раскопки древнего города Эн Эсур в Израиле длились около двух с половиной лет, к ним были привлечены около 5 тыс. волонтеров. Исследования предшествовали строительству дороги, которая должна была пролегать в этом районе. Однако, проект и планы строительства были изменены с целью сохранения уникального для Ближнего Востока археологического памятника.